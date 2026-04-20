Negli ultimi giorni si sono intensificate le trattative per il futuro di Lewandowski, con il Barcellona che ha avanzato un’offerta di rinnovo contrattuale. Contemporaneamente, diverse società americane e arabiche hanno presentato proposte per acquistarlo, rendendo la situazione molto complessa. La dirigenza della squadra italiana continua a monitorare attentamente la situazione, valutando eventuali opportunità di ingaggio a parametro zero. La corsa al centravanti polacco resta molto aperta.

di Luca Fioretti Lewandowski Juve, la dirigenza punta il bomber polacco come rinforzo a parametro zero sfidando l’agguerrita concorrenza internazionale. Il calciomercato internazionale si accende attorno al futuro di Robert Lewandowski. L’attaccante si trova in una situazione estremamente fluida in terra iberica. Secondo quanto riportato da Sky Sport De, il presidente del Barcellona Joan Laporta desidera estendere il contratto del giocatore fino al 2027: si sta prendendo in seria considerazione una riduzione dell’ingaggio, sebbene non siano ancora avvenute negoziazioni concrete sulle cifre. L’ingaggio potrebbe non rappresentare un ostacolo vista l’eccellente relazione tra la presidenza, l’agente Pini Zahavi e il giocatore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lewandowski Juve, si infiamma la corsa al polacco: il Barcellona offre il rinnovo, sul tavolo offerte anche da America e Arabia. Ultime

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