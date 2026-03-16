A Los Angeles si è svolta la 98ª cerimonia degli Oscar, dove sono stati consegnati premi a vari attori e registi, tra cui alcuni grandi assenti come Sean Penn e Marlon Brando. La serata ha visto momenti di spettacolo, con interventi e riconoscimenti ufficiali, mentre sono emerse anche polemiche e discussioni legate alle nomination e alle statuette assegnate. La manifestazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, confermando il suo ruolo di evento di punta nel mondo del cinema.

A Los Angeles si è celebrata la 98ª edizione degli Academy Awards, una notte che come sempre ha mescolato glamour, premi attesi e polemiche inevitabili. Sotto i riflettori del Dolby Theatre gli occhi sono stati tutti puntati sui vincitori, ma alla fine - a fare discutere - sono stati coloro che sono rimasti clamorosamente fuori dalla corsa alle statuette. Tra i grandi assenti spicca senza dubbio il nome di Sean Penn, che ha conquistato l'Oscar come miglior attore non protagonista ma ha scelto di non ritirarlo. Sean Penn vince ma non c'è. Premiato come miglior attore non protagonista per il film "Una battaglia dopo l'altra", Sean Penn non si presentato alla cerimonia degli Oscar 2026 e non ha potuto ritirare la statuetta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Sean Penn a Marlon Brando, tutti i grandi assenti vincitori agli Oscar

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