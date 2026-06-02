Un uomo di 83 anni è stato salvato dopo aver dato fuoco agli sfalci e essersi intossicato, svanendo sul posto. Un volontario e un poliziotto fuori servizio sono intervenuti per portarlo in salvo. L’incidente si è verificato lungo via del Gallaccino, a Castel del Piano. L’uomo è stato assistito sul luogo, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute.

Castel del Piano – Un uomo di 83 anni è stato salvato dalle fiamme che avanzavano lungo via del Gallaccino, a Castel del Piano. L’anziano era disteso a terra, privo di sensi e intossicato dal fumo generato dall’incendio, scoppiato mentre bruciava alcuni sfalci di vegetazione. A strapparlo alla tragedia sono stati un poliziotto della Stradale di Arcidosso, libero dal servizio, e un giovane volontario della Protezione Civile di Castel del Piano. Le urla della donna. Allertati dalle urla disperate di una donna, i due sono entrati nell’area invasa dal fumo e hanno trascinato l’uomo in salvo un attimo prima che il rogo lo raggiungesse. L’intervento è stato decisivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dà fuoco agli sfalci, ma resta intossicato e sviene. Uomo salvato da un volontario e da un poliziotto fuori servizio

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