Auto esce fuori strada e finisce nel fiume | il conducente salvato da poliziotto fuori servizio nel Salernitano
Nella notte tra Sala Consilina e Teggiano, in provincia di Salerno, un'auto è uscita di strada e è finita nel fiume Tanagro. Un poliziotto fuori servizio ha prestato soccorso al conducente, riuscendo a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di recupero del veicolo. Nessuna informazione sulle condizioni del conducente è stata resa nota.
L'incidente nella notte tra Sala Consilina e Teggiano, nella provincia di Salerno: un'auto è finita nel fiume Tanagro. Il conducente è stato tratto in salvo da un agente della Polizia Municipale libero dal servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente tra Sala Consilina e Teggiano: auto in un fiume, conducente salvato da un agente della Municipale fuori servizioTensione nella notte tra Sala Consilina e Teggiano: per cause da accertare, un’auto è uscita di strada finendo nel fiume Tanagro.
Auto esce fuori strada e si ribalta nel Salernitano: ferito un uomo, è rimasto incastrato tra le lamiereL'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 11 febbraio, tra Sala Consilina e Teggiano.
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