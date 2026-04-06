Auto esce fuori strada e finisce nel fiume | il conducente salvato da poliziotto fuori servizio nel Salernitano

Nella notte tra Sala Consilina e Teggiano, in provincia di Salerno, un'auto è uscita di strada e è finita nel fiume Tanagro. Un poliziotto fuori servizio ha prestato soccorso al conducente, riuscendo a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di recupero del veicolo. Nessuna informazione sulle condizioni del conducente è stata resa nota.