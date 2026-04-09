Calciomercato Inter da Asllani ai fratelli Carboni da Pavard a Massolin | il punto sui prestiti

Durante le ultime settimane, il club ha concluso diversi accordi di prestito per rafforzare la rosa. Sono stati ceduti in prestito giocatori come Asllani, i fratelli Carboni e Massolin, mentre Pavard è arrivato in prestito dalla squadra francese. Questi trasferimenti sono stati ufficializzati attraverso comunicati e annunci ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle condizioni contrattuali. Le operazioni sono state confermate dai canali ufficiali del club.

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