Studenti alla scoperta della Fontana di Trevi e dell’Acquedotto Vergine

Gli studenti hanno visitato recentemente la Fontana di Trevi e l’Acquedotto Vergine, scoprendo alcuni dettagli poco noti. Una sezione della fontana, infatti, rimane nascosta e invisibile agli occhi dei passanti. La visita ha permesso loro di conoscere aspetti meno noti di queste attrazioni storiche, spesso non visibili senza un approfondimento speciale. La scoperta ha coinvolto anche l’osservazione dell’insieme architettonico e delle sue caratteristiche meno evidenti.

C’è una parte della Fontana di Trevi che non si vede e resta invisibile alla maggior parte dei romani. Non è quella della piazza affollata o delle foto di rito, ma ciò che si trova dietro, all'interno di Palazzo Poli. È da qui che è iniziata la giornata degli studenti dell’Istituto Comprensivo.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate "Lavoratori sottopagati alla Fontana di Trevi": tavolo in Campidoglio dopo la denuncia della CgilIl sindacato ha fatto sapere che il tema sarà oggetto di un confronto con il Comune di Roma nella giornata di venerdì 13. La vera fontana di Trevi non sta a Roma ma a Trevi!Per l’installazione abbiamo scelto la Fonte dei Cavalli, unica fonte monumentale presente ancora oggi a Trevi. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Le classi del Levi nella capitale. Acea Scuola 2026, studenti in visita a Fontana di Trevi e Acquedotto VergineSi è svolta oggi una giornata di formazione sul valore della risorsa idrica per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Santa Beatrice, in visita alla Fontana di Trevi e all’Acquedotto Vergine. Le clas ... adnkronos.com Flotilla attaccata, barchette pro-Pal nella fontana di Trevi: la protesta degli studenti per Gaza«L’obiettivo del ticket è migliorare la qualità dell’esperienza di fruizione del nostro patrimonio, contrastando il sovraffollamento», spiega il sindaco Roberto Gualtieri, sottolineando la necessità ... lastampa.it