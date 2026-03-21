L’Iran lancia due missili contro la base anglo-americana a 4mila km L’attacco alla Bomber island mai così lontano che minaccia anche l’Europa

L’Iran ha annunciato di aver lanciato due missili balistici contro la base militare congiunta anglo-americana situata sull’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano. L’attacco, che si è verificato a circa 4.000 chilometri di distanza, rappresenta un’azione senza precedenti, poiché questa base strategica si trova molto lontano dal territorio iraniano e può avere ripercussioni anche in Europa.

Teheran ha confermato di aver lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro la base militare congiunta anglo-americana sull’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano, a circa 3.810 chilometri dal territorio iraniano. Secondo quanto anticipato dal Wall Street Journal, che cita diverse fonti ufficiali statunitensi, nessuno dei due missili ha centrato l’obiettivo: uno ha subito un malfunzionamento in volo, l’altro è stato intercettato da un missile SM-3 lanciato da una nave da guerra americana. L’agenzia iraniana Mehr ha rivendicato l’operazione definendola «un passo significativo nel confronto con gli Stati Uniti». L’attacco è arrivato dopo che Londra ha dato il via libera a Washington per utilizzare le basi britanniche in funzione anti-iraniana. 🔗 Leggi su Open.online

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