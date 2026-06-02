Cuore | il dolcissimo cagnolino invisibile che sogna una vera casa l' appello per adottarlo

Da salernotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cagnolino di 3 anni e 20 kg, chiamato Cuore, aspetta ancora di trovare una famiglia. Con una macchiolina bianca sul petto e uno sguardo dolce, è stato definito “invisibile” nonostante la sua personalità affettuosa. L’appello per adottarlo invita a considerare il suo desiderio di trovare una casa. Cuore cerca una famiglia che possa offrirgli affetto e sicurezza, lasciando alle spalle il suo stato di invisibilità.

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Cuore, un dolcissimo cagnolino di 20 kg e 3 anni, aspetta ancora una famiglia. Con la sua macchiolina bianca sul petto e il suo sguardo buono come solo alcuni amici di zampa possono avere, Cuore è sempre stato “invisibile”. La famiglia che lo aveva in passato, dimenticava persino di nutrirlo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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