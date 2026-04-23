Durante la Design Week di Milano sono state presentate molte tendenze per l’arredamento domestico, tra cui un bagno trasformato in una Spa casalinga, una cucina “invisibile” e un divano senza spigoli. Le esposizioni comprendevano installazioni, mostre, corner e vetrine, tutte dedicate a mostrare nuove idee e soluzioni per gli ambienti di casa. La varietà di proposte ha coperto un’ampia gamma di stili e innovazioni nel settore dell’interior design.

Ci sono tutti. Ci vogliono essere tutti. Con un’installazione, una mostra, un corner, una vetrina, uno strapuntino. Arrivati a 1500 tra eventi, pop-up, cocktail e dj set abbiamo smesso di contarli. Antonio Riva presenta una collezione e di abiti da sposa che sfileranno alla Bridal Week di Barcellona. Martino Midali trasforma il suo negozio in una galleria d’arte. Buccellati apparecchia una tavola lussuosa. Dior accosta le sue preziose borse a dolci e pasticcini ( finti!). Il business della Design week si aggira sui 255 milioni di euro, e nell’immensa fatica correre da un posto all’altro, abbiamo dimenticato che stiamo parlando di cose molto concrete: cucine e bagni, tavoli, sedie, librerie (per chi legge ancora i libri) armadi, poltrone, divani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal bagno che diventa una Spa casalinga alla cucina “invisibile” e il divano “zero spigoli”: le tendenze per arredare casa che abbiamo visto (e provato) alla Design Week di Milano

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