In Giappiche viene aperta una struttura dedicata alla cura dei peluche. Le spazi dedicate alla pulizia e al ripristino dei giocattoli sono progettate per rendere nuovamente belli e in ordine i peluche più usati dai bambini. La procedura prevede il lavaggio e la sistemazione dei giocattoli, che vengono poi restituiti come nuovi. Questa iniziativa si rivolge a chi desidera conservare i propri peluche preferiti nel tempo.

R oma, 29 apr. (askanews) – Qui vengono ripuliti, sistemati, tornano come nuovi. Una sorta di “spa” per i peluche più amati e “consumati” dai bambini. In questa lavanderia giapponese a Fuefuki, nella prefettura di Yamanashi, la “Cleaning Yonmarusan”, prendersi cura di giocattoli come logorati Pikachu, orsetti e Hello Kitty è una missione. Masakazu Shimura è un professionista in questo senso con tre decenni di esperienza: gli fa una doccia a vapore, li spazzola con cura dopo un delicato scrub a bolle e i suoi video sono diventati virali, rendendolo una celebrità. Il metodo artigianale nella spa dei peluche. «Uso una spazzola, se non lo fai non puoi davvero percepire la consistenza e la qualità delle fibre», spiega Shimura.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Avete un peluche del cuore che non vorreste mai buttare? In Giappone esiste una vera e propria "spa" per giocattoli

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