Cultura protezione civile L’iter per il nuovo piano Questionario e incontri

Il processo per l’adozione di un nuovo piano di protezione civile prevede la somministrazione di un questionario e diversi incontri pubblici. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e migliorare la preparazione in caso di emergenze. La fase attuale comprende la raccolta di opinioni e suggerimenti da parte dei cittadini, con l’intento di sviluppare un piano più efficace e condiviso. La partecipazione della popolazione è considerata un passo fondamentale nel percorso di aggiornamento.

MONTOPOLI "Una comunità più preparata, consapevole e capace di affrontare eventuali situazioni di emergenza". Questo lo scopo dell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile per il quale il Comune di Montopoli ha avviato il percorso di informazione, ascolto e partecipazione. "La protezione civile non riguarda soltanto la gestione delle emergenze, ma soprattutto la prevenzione, la conoscenza dei rischi del territorio, la diffusione di comportamenti corretti e la collaborazione attiva tra istituzioni e comunità locale – si legge in una nota del Comune di Montopoli – Per raccogliere il punto di vista della popolazione è stato predisposto un questionario online, aperto a tutte le persone che vivono, lavorano o frequentano il territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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