soccorsi veloci protezione civile il nuovo piano

Il Comune di Pomarance ha presentato un nuovo piano per migliorare i tempi di intervento in caso di emergenze. La protezione civile e le squadre di soccorso saranno coinvolte in procedure aggiornate, con l’obiettivo di intervenire più rapidamente e coordinare meglio le operazioni. L’iniziativa mira a rendere più efficaci le risposte in situazioni di crisi, garantendo una gestione più efficiente delle emergenze sul territorio comunale.

Il Comune di Pomarance compie un passo decisivo verso una gestione più moderna e tempestiva delle emergenze. Il consiglio comunale del borgo geotermico ha infatti approvato all’unanimità il nuovo piano di protezione civile, un documento strategico che integra la pianificazione locale con quella dell’Unione Montana Alta Valdicecina. L’atto approvato non è una semplice formalità burocratica ma una profonda revisione operativa che si è resa necessaria per adeguarsi alle nuove direttive nazionali e regionali in materia di sicurezza pubblica. Il cuore del nuovo piano di protezione civile risiede nella capacità di reazione immediata. Una delle...🔗 Leggi su Lanazione.it

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