Cultura dalla Regione 138.200 euro alla provincia di Ferrara per 11 progetti
La Regione ha assegnato 138.200 euro alla provincia di Ferrara per 11 progetti culturali nel 2026. I progetti si concentrano su creatività giovanile, approccio multidisciplinare e una vasta gamma di generi e linguaggi culturali.
Creatività giovanile, approccio multidisciplinare e una grande varietà di generi e linguaggi culturali: sono questi i tratti distintivi dei progetti culturali che animeranno il territorio regionale nel 2026.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDai piccoli comuni dell’Appennino ai centri. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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