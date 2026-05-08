Aree artigianali da ammodernare fondi dalla Regione per 19 progetti della provincia di Palermo

La regione ha annunciato un investimento di circa 51 milioni di euro destinato alla riqualificazione delle aree artigianali in Sicilia. Tra i progetti finanziati, 19 riguardano specificamente la provincia di Palermo, con interventi di ammodernamento e sviluppo delle zone dedicate all’artigianato. La decisione segue l’approvazione di un pacchetto di fondi dedicati al miglioramento delle infrastrutture e alla promozione delle attività produttive locali.

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La Regione investe quasi 51 milioni di euro per la riqualificazione delle aree artigianali dell’Isola. È stata pubblicata la graduatoria dell’avviso promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive e destinato ai Comuni siciliani. Sono 78 gli enti ammessi, 19 dei quali sono della.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Soldi per la riqualificazione delle aree artigianali, Tamajo: "Obiettivo finanziare tutti i progetti ammissibili"La Regione Siciliana investe quasi 51 milioni di euro per la riqualificazione delle aree artigianali dell’Isola. Dalla Regione arrivano i fondi per finanziare i progetti museali del territorioA Modena una rete collaborativa per la valorizzazione dei patrimoni museali conservati nei depositi, a Parma un progetto di sistema per rafforzare...