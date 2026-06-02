Cristiano di Hannover, 41 anni, vive a Madrid e mantiene un profilo riservato. La sua routine include pasti con il padre, incontri con amici nella sua villa e il supporto di un collaboratore per i progetti recenti. Non ha ruoli pubblici ufficiali e si mantiene lontano dai riflettori. La famiglia ha celebrato il suo compleanno con la moglie e i figli.

Sono passati alcuni mesi in cui Christian è stato molto attento al padre, Ernesto di Hannover che nella primavera del 2025 è stato più volte ricoverato in un ospedale di Madrid, dove ora vive, a causa del suo delicato stato di salute. Christian di Hannover è uno dei membri più discreti dell'aristocrazia europea e insieme a sua moglie, Sassa de Osma, forma una delle coppie più consolidate. Christian e Sassa, che hanno appena festeggiato il loro ottavo anniversario di matrimonio, sono molto attenti all'educazione dei loro tre figli, i gemelli Nicolas e Sofia e la piccola Alexia. Il loro matrimonio si è svolto il 16 marzo 2018 presso la Basilica e il Convento di San Pedro a Lima, in Perù, città natale di Sassa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cristiano di Hannover, l'«anti-principe» che vive discretamente a Madrid: pasti con il padre, incontri con gli amici nella sua villa e il sostegno di Íñigo Onieva nei suoi ultimi progetti

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