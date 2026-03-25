Il figlio di Cristiano Ronaldo si allena con il Real Madrid | può seguire le orme del padre

Cristiano Ronaldo Jr ha partecipato per la prima volta a un allenamento con il settore giovanile del Real Madrid, indossando la maglia dell'Under 16 a Valdebebas. Il giovane calciatore ha svolto una sessione di allenamento con i compagni, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o sulle sue prospettive all’interno del club. La presenza del ragazzo nel centro sportivo è stata documentata attraverso foto e video diffusi sui social media.

Cristiano Ronaldo Jr ha vestito per la prima volta la maglia del Real Madrid e si è allenato con l'Under 16 a Valdebebas: cosa può succedere in futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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