Il video di Robert Kennedy Jr che cattura due serpenti è solo l'ultimo dei suoi incontri controversi con gli animali

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video mostra il segretario alla Salute degli Stati Uniti mentre afferra con le mani nude due serpenti. L’episodio si aggiunge a una serie di altri incontri con animali, alcuni dei quali hanno suscitato polemiche. Il video è stato diffuso recentemente, senza commenti ufficiali sulle circostanze o sulle motivazioni. L’uomo ha già avuto precedenti di interazioni con diverse specie animali.

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Il segretario alla Salute USA Kennedy ha diffuso un video in cui cattura a mani nude due serpenti. È solo l'ultimo di una serie di incontri e storie controverse con gli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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