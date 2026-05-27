Il video di Robert Kennedy Jr che cattura due serpenti è solo l'ultimo dei suoi incontri controversi con gli animali

Un video mostra il segretario alla Salute degli Stati Uniti mentre afferra con le mani nude due serpenti. L’episodio si aggiunge a una serie di altri incontri con animali, alcuni dei quali hanno suscitato polemiche. Il video è stato diffuso recentemente, senza commenti ufficiali sulle circostanze o sulle motivazioni. L’uomo ha già avuto precedenti di interazioni con diverse specie animali.

Il segretario alla Salute USA Kennedy ha diffuso un video in cui cattura a mani nude due serpenti. È solo l'ultimo di una serie di incontri e storie controverse con gli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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HHS Secretary Robert F. Kennedy, Jr on Black Kids Getting Reparented on Wellness Farm

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Il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr, è stato morso mentre maneggiava due serpenti black racer, non velenosi, nel patio della casa in Florida di Mehmet Oz. Nel video pubblicato dallo stesso segretario Usa, la moglie Cheryl Hines gli c x.com

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