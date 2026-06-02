Crisi Prima Components ad Anagni la replica della Cisl | Nessun ultimatum trasferimenti solo su base volontaria

Notizia in breve

Gli 80 lavoratori della Prima Components di Anagni hanno ricevuto una comunicazione in cui si afferma che i trasferimenti saranno volontari e non obbligatori. La replica della Cisl sottolinea che non ci sono state imposizioni, chiarendo che non ci sono state forzature o ultimatum. La situazione è stata resa nota dopo una lettera aperta in cui i dipendenti avevano denunciato pressioni e scelte forzate tra trasferimenti e licenziamenti.