I sindacati fanno chiarezza | Alla Oikos nessun licenziamento imposto solo uscite su base volontaria

Le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno diffuso una nota per chiarire la situazione presso l’azienda Oikos di Gatteo Mare. Nella comunicazione si afferma che non sono stati imposti licenziamenti, ma che le uscite sono avvenute in modo volontario. La precisazione arriva in risposta alle notizie diffuse sulla stampa e sui social, considerate spesso imprecise o fuorvianti.