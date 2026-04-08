I sindacati fanno chiarezza | Alla Oikos nessun licenziamento imposto solo uscite su base volontaria
Le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno diffuso una nota per chiarire la situazione presso l’azienda Oikos di Gatteo Mare. Nella comunicazione si afferma che non sono stati imposti licenziamenti, ma che le uscite sono avvenute in modo volontario. La precisazione arriva in risposta alle notizie diffuse sulla stampa e sui social, considerate spesso imprecise o fuorvianti.
"Le organizzazioni sindacali territoriali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil intendono chiarire la situazione della Oikos di Gatteo Mare alla luce delle notizie circolate su stampa e social, spesso imprecise e fuorvianti. A seguito dell’apertura di una procedura di licenziamento collettivo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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