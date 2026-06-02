Crisi dell' olio extravergine la Puglia spinge l' emergenza in Conferenza delle Regioni
La crisi dell’olio extravergine di oliva è stata discussa nella Conferenza delle Regioni. La situazione critica del mercato è stata portata all’attenzione delle autorità regionali. Nessuna decisione o misure sono state annunciate pubblicamente. La discussione si è concentrata sulla gravità della fase attuale, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti in programma. La questione rimane al centro delle riunioni delle autorità regionali coinvolte.
La crisi profonda che sta colpendo il mercato dell’olio extravergine di oliva sbarca sul tavolo della Conferenza delle Regioni. La Commissione Politiche Agricole si riunirà il prossimo 4 giugno per affrontare con urgenza le pesanti difficoltà che stanno stringendo in una morsa il comparto. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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