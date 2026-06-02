Crisi dell' olio extravergine la Puglia spinge l' emergenza in Conferenza delle Regioni

Da baritoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La crisi dell’olio extravergine di oliva è stata discussa nella Conferenza delle Regioni. La situazione critica del mercato è stata portata all’attenzione delle autorità regionali. Nessuna decisione o misure sono state annunciate pubblicamente. La discussione si è concentrata sulla gravità della fase attuale, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti in programma. La questione rimane al centro delle riunioni delle autorità regionali coinvolte.

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La crisi profonda che sta colpendo il mercato dell’olio extravergine di oliva sbarca sul tavolo della Conferenza delle Regioni. La Commissione Politiche Agricole si riunirà il prossimo 4 giugno per affrontare con urgenza le pesanti difficoltà che stanno stringendo in una morsa il comparto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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