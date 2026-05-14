Solo il 61% dell’olio extravergine nel nostro Paese è italiano | le regioni con più giacenze

In Italia, solo il 61,4% dell’olio extravergine conservato nei magazzini è di origine italiana. I dati si riferiscono alle giacenze totali di olio extravergine presenti nel nostro paese, senza considerare altre tipologie di olio o provenienze. Le regioni con le maggiori scorte di olio di produzione locale sono state identificate, mentre altre mostrano una percentuale più bassa di olio italiano tra le scorte disponibili. La situazione evidenzia la presenza di olio di origine diversa in magazzino.

Guardando ai numeri delle giacenze presenti nei magazzini italiani, solo il 61,4% dell’olio extravergine stoccato in Italia è effettivamente di origine italiana. Il restante 38,6% arriva dall’Unione europea, da Paesi extra UE o da blend, cioè miscele di oli di diversa provenienza. È quanto emerge dal report “Frantoio Italia” dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF), aggiornato al 30 aprile 2026, che fotografa le disponibilità di olio detenute dai circa 19.500 operatori iscritti al registro telematico degli oli. Quasi 292 mila tonnellate di olio in giacenza: l’extravergine domina. Nei depositi italiani risultavano presenti 291. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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