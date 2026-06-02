Crisi della sanità pubblica | un’emergenza politica
Le liste d’attesa sono diventate interminabili, il personale sanitario scarseggia e molti medici stanno lasciando il servizio pubblico. Questi problemi stanno compromettendo l’accesso alle cure e rappresentano una crisi nel settore sanitario pubblico. La situazione si traduce in un rischio concreto per il diritto alla salute dei cittadini.
Liste d’attesa infinite, carenza di personale e fuga dei medici mettono a rischio il diritto alla salute. Il Sistema Sanitario Nazionale è oggi una delle principali sfide per la politica italiana La sanità pubblica italiana sta attraversando una fase davvero difficile. I dati più recenti dell’ISTAT mostrano uno scenario seriamente preoccupante: nel 2024 circa 5,8 milioni di persone hanno rinunciato a curarsi a causa dei costi elevati o dei tempi di attesa troppo lunghi per accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Un fenomeno che non rappresenta soltanto una criticità sanitaria, ma una vera emergenza sociale e politica, perché mette in discussione uno dei principi fondamentali della Costituzione, quello del diritto universale alla salute. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Regione, 550mila euro per la sanità pubblica dai gruppi consiliari Lega - TG Plus NEWS Venezia
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Stamattina siamo all’#ASL di #Aversa. Un luogo simbolico, dove la #cura, la #salute e il #lavoro si intrecciano ogni giorno. Dove le difficoltà della #sanità pubblica e quelle del sistema degli #appalti si incontrano nella stessa crisi fatta di carenze, precarietà, est facebook
Danilo Della Valle (@Dani_DellaValle) / Posts / X x.com
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