Crisi della sanità pubblica | un’emergenza politica

Le liste d’attesa sono diventate interminabili, il personale sanitario scarseggia e molti medici stanno lasciando il servizio pubblico. Questi problemi stanno compromettendo l’accesso alle cure e rappresentano una crisi nel settore sanitario pubblico. La situazione si traduce in un rischio concreto per il diritto alla salute dei cittadini.

Liste d’attesa infinite, carenza di personale e fuga dei medici mettono a rischio il diritto alla salute. Il Sistema Sanitario Nazionale è oggi una delle principali sfide per la politica italiana La sanità pubblica italiana sta attraversando una fase davvero difficile. I dati più recenti dell’ISTAT mostrano uno scenario seriamente preoccupante: nel 2024 circa 5,8 milioni di persone hanno rinunciato a curarsi a causa dei costi elevati o dei tempi di attesa troppo lunghi per accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Un fenomeno che non rappresenta soltanto una criticità sanitaria, ma una vera emergenza sociale e politica, perché mette in discussione uno dei principi fondamentali della Costituzione, quello del diritto universale alla salute. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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