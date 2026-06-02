Crisi della sanità pubblica | un’emergenza politica

Da ildifforme.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le liste d’attesa sono diventate interminabili, il personale sanitario scarseggia e molti medici stanno lasciando il servizio pubblico. Questi problemi stanno compromettendo l’accesso alle cure e rappresentano una crisi nel settore sanitario pubblico. La situazione si traduce in un rischio concreto per il diritto alla salute dei cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Liste d’attesa infinite, carenza di personale e fuga dei medici mettono a rischio il diritto alla salute. Il Sistema Sanitario Nazionale è oggi una delle principali sfide per la politica italiana La sanità pubblica italiana sta attraversando una fase davvero difficile. I dati più recenti dell’ISTAT mostrano uno scenario seriamente preoccupante: nel 2024 circa 5,8 milioni di persone hanno rinunciato a curarsi a causa dei costi elevati o dei tempi di attesa troppo lunghi per accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Un fenomeno che non rappresenta soltanto una criticità sanitaria, ma una vera emergenza sociale e politica, perché mette in discussione uno dei principi fondamentali della Costituzione, quello del diritto universale alla salute. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

crisi della sanit224 pubblica un8217emergenza politica
© Ildifforme.it - Crisi della sanità pubblica: un’emergenza politica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Regione, 550mila euro per la sanità pubblica dai gruppi consiliari Lega - TG Plus NEWS Venezia

Video Regione, 550mila euro per la sanità pubblica dai gruppi consiliari Lega - TG Plus NEWS Venezia

Notizie e thread social correlati

Ebola emergenza di sanità pubblica internazionale, che cosa vuol direL'emergenza di Ebola è stata dichiarata come una crisi di sanità pubblica internazionale.

Emergenza abitativa, per Pazzano serve "rilanciare una vera politica dell’edilizia residenziale pubblica"Un candidato a sindaco della lista La Strada ha risposto all’appello delle associazioni riguardo alla crisi abitativa nel comune di Pazzano.

Temi più discussi: Incontro pubblico su ‘Sanità pubblica. Prospettive di rilancio in un contesto di crisi’; Sanità pubblica: a Milano la presentazione della legge popolare; Clima e salute: perché il sistema sanitario non è pronto alla prossima crisi (che non sarà una pandemia); Clima e salute, l’Europa lancia l’allarme: È una crisi di sicurezza.

crisi della crisi della sanità pubblicaSanità pubblica in affanno, privato in espansione: chi guadagna dal caos della medicina territorialeCresce il settore della sanità privata accreditata. Non è una coincidenza: ogni volta che il pubblico arretra, il mercato avanza. notizie.it

Liste d’attesa infinite e ospedali in crisi: la denuncia di Sinalp SiciliaIl SINALP Sicilia e l’Associazione Consumatori Rete Sociale Attiva Sicilia denunciano con forza il drammatico stato della sanità pubblica siciliana, ormai giunta ad un punto di non ritorno. La Sicilia ... blogsicilia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web