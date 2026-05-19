Ebola emergenza di sanità pubblica internazionale che cosa vuol dire

L'emergenza di Ebola è stata dichiarata come una crisi di sanità pubblica internazionale. La diffusione del virus ha portato le autorità sanitarie a intervenire per contenere il contagio e adottare misure di sicurezza. Sul fronte globale, si seguono attentamente gli sviluppi e gli eventuali casi confermati. La situazione richiede una risposta coordinata tra i vari paesi e le organizzazioni sanitarie, che monitorano l'andamento dell'epidemia e forniscono aggiornamenti costanti.

Non c’è pace sul fronte della salute internazionale: dopo il focolaio di hantavirus è il momento di Ebola. Nei giorni scorsi il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dopo aver consultato gli Stati colpiti, ha definito la malattia da Ebola causata dal virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda “un’ emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ” (PHEIC). Una situazione preoccupante, che però secondo l’Agenzia di Ginevra “non soddisfa i criteri di emergenza pandemica”. Ma che cosa significa? “Non siamo a livello di una pandemia. Ma Ebola è un virus contagioso che ha una mortalità altissima”, sottolinea a LaSalute di LaPresse l’epidemiolgo del Campus Bio-Medico Massimo Ciccozzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ebola, allarme OMS in Congo: focolaio in espansione. Cosa bisogna sapere

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