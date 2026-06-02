Cresce la Casa di Comunità Arriva la medicina di base

A Guastalla, la Casa di Comunità e l’Ospedale della Comunità stanno completando i lavori. Sono stati aggiunti nuovi servizi, tra cui la medicina di base, che sarà disponibile presso la struttura. La realizzazione di questa nuova struttura sanitaria prosegue con l’obiettivo di ampliare l’offerta di assistenza per i cittadini. La consegna è prevista a breve.

Si aggiungono nuovi servizi nella nuova Casa e Ospedale della Comunità, che è ormai in fase di ultimazione a Guastalla. Dopo l’avvio del servizio della Continuità assistenziale (l’ex Guardia medica) al piano terra del ristrutturato edificio, da domani nello stesso edificio si aggiungerà la sede degli ambulatori della Medicina di base e dei Pediatri di libera scelta. Nella nuova sede di via Foscolo, nella zona nord del centro storico guastallese, saranno operativi gli ambulatori, cinque giorni su sette e per 12 ore al giorno. L’accesso degli assistiti avviene secondo le modalità e gli orari specifici di ciascun medico. All’interno della struttura trova spazio anche la " Guardia medica ", con servizi di prossimità come visite ambulatoriali per urgenze minori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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