Ieri mattina, il rappresentante di un’associazione locale si è recato presso l’ASL di Benevento insieme ai sindaci di due comuni vicini. Durante l’incontro, è stato discusso il potenziamento dei servizi sanitari nella zona di Piana Romana, con particolare attenzione all’installazione di medici di base, alla Casa di Comunità e all’Ospedale di Comunità. La direttrice generale dell’ASL ha accolto la delegazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ieri mattina, insieme al Sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, e al Sindaco di Pesco Sannita, Nicola Gentile, siamo stati ricevuti dalla Direttrice Generale dell’ASL di Benevento, Dott.ssa Tiziana Spinosa, che ringrazio per la disponibilità e l’attenzione dimostrata. Il confronto istituzionale e il lavoro di squadra restano fondamentali per affrontare criticità complesse come quelle che stiamo vivendo. Abbiamo rappresentato le criticità legate alla carenza di medici di medicina generale, una problematica che sta creando disagi ai cittadini e che necessita di risposte rapide. Nel corso dell’incontro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incontro all’Asl, De Ieso: “Priorità medici di base e Casa di Comunità e Ospedale di Comunità in località Piana Romana”

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