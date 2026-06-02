Un esperto ha detto che i social media dovrebbero essere vietati agli adolescenti, che il registro elettronico dovrebbe essere abolito e che le chat tra insegnanti e genitori di classe dovrebbero essere sospese. Queste proposte vengono avanzate per contrastare episodi di violenza tra i giovani, che sono diventati sempre più frequenti. La discussione riguarda misure per proteggere i minori e limitare l’uso di strumenti digitali considerati dannosi.

Reggio Emilia – Degli ormai quotidiani episodi di violenza che coinvolgono i giovanissimi, parliamo con il professor Paolo Crepet, 74 anni, tra i più noti psichiatri e sociologi italiani che ha affrontato il tema anche nella sua opera più recente: Riprendersi l’anima, edito da Harper e Collins. Professore, al centro di questi episodi, come il selvaggio pestaggio di una dodicenne a Guastalla, nel Reggiano, ci sono ragazzi appena più che bambini, che sta succedendo? “Quello che abbiamo voluto noi. E per noi intendo tutto il mondo degli adulti. Tutto amorevolmente unito nel volere, o nel non riuscire a evitare, tutto questo. È più facile lasciare un ragazzo, o un bambino, alla mercé del consumismo, alla cultura del comprare, all’uso smodato dei social, che agire sull’educazione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crepet: “Social vietati agli adolescenti, abolizione del registro elettronico e stop alle chat di classe prof-genitori. Solo così salviamo i nostri figli”

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