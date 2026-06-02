Crepet | Scrollare non è disegnare Abbiamo tolto ai bambini uno dei loro linguaggi

Durante uno spettacolo, uno psichiatra ha affermato che i bambini hanno perso uno dei loro linguaggi perché sono stati privati dell’uso del disegno. La sua dichiarazione, condivisa sui social, ha riacceso il dibattito sul rapporto tra infanzia e tecnologie digitali. Crepet ha sottolineato come l’uso eccessivo di smartphone e tablet possa influenzare le capacità espressive dei più piccoli.

Un intervento di Paolo Crepet, ripreso durante uno dei suoi spettacoli e rilanciato sui social, ha riacceso il dibattito sul rapporto tra infanzia e tecnologie digitali. Al centro della riflessione dello psichiatra c’è il confronto tra le attività creative tradizionali e l’uso sempre più diffuso di smartphone e tablet da parte dei più giovani. Nel passaggio diventato virale, Crepet contesta l’idea che il tempo trascorso a scorrere contenuti su uno schermo possa essere equiparato ad attività come il disegno o la pittura. Secondo lo psichiatra, le pratiche creative consentono ai bambini di esprimere emozioni, pensieri e vissuti che spesso non sono ancora in grado di tradurre in parole. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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