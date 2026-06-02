Crepet | Scrollare non è disegnare Abbiamo tolto ai bambini uno dei loro linguaggi

Da orizzontescuola.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante uno spettacolo, uno psichiatra ha affermato che i bambini hanno perso uno dei loro linguaggi perché sono stati privati dell’uso del disegno. La sua dichiarazione, condivisa sui social, ha riacceso il dibattito sul rapporto tra infanzia e tecnologie digitali. Crepet ha sottolineato come l’uso eccessivo di smartphone e tablet possa influenzare le capacità espressive dei più piccoli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un intervento di Paolo Crepet, ripreso durante uno dei suoi spettacoli e rilanciato sui social, ha riacceso il dibattito sul rapporto tra infanzia e tecnologie digitali. Al centro della riflessione dello psichiatra c’è il confronto tra le attività creative tradizionali e l’uso sempre più diffuso di smartphone e tablet da parte dei più giovani. Nel passaggio diventato virale, Crepet contesta l’idea che il tempo trascorso a scorrere contenuti su uno schermo possa essere equiparato ad attività come il disegno o la pittura. Secondo lo psichiatra, le pratiche creative consentono ai bambini di esprimere emozioni, pensieri e vissuti che spesso non sono ancora in grado di tradurre in parole. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

D’Avenia: “Abbiamo dato ai bambini lo smartphone come avremmo dato loro una pistola o della droga, uno strumento che ti usa, non che usi”Mercoledì scorso, a Trescore Balneario, un ragazzo di tredici anni ha portato un coltello a scuola e ha aggredito un’insegnante di francese.

‘Nati per disegnare: cosa, come, perché disegnare con i propri figli’: laboratorio creativo per bambiniMartedì 31 alle 17 si terrà presso la biblioteca comunale Casa Niccolini di Ferrara un laboratorio creativo intitolato “Nati per disegnare: cosa,...

Argomenti più discussi: Crepet lancia un nuovo allarme sulla comunicazione dei bambini; Paolo Crepet e i giovani, le frasi più forti su scuola e genitori.

crepet scrollare non èProf aggrediti dagli studenti, per Paolo Crepet siamo al punto di non ritorno: l'analisi dello psichiatraPaolo Crepet commenta i casi dei prof aggrediti dagli studenti: la tesi della tempesta perfetta causata da scuola, famiglia e tecnologia ... virgilio.it

Paolo Crepet: Le mamme che su TikTok ballano come adolescenti sono una tragediaPaolo Crepet sul Giornale interviene sul caso della tredicenne che ha partecipato a un concorso di bellezza, suscitando polemiche e la revoca dell’organizzatore. Ma per Crepet il problema è più ... huffingtonpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web