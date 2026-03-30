D’Avenia | Abbiamo dato ai bambini lo smartphone come avremmo dato loro una pistola o della droga uno strumento che ti usa non che usi

Mercoledì scorso, a Trescore Balneario, un ragazzo di tredici anni ha portato un coltello a scuola e ha aggredito un’insegnante di francese. Questa notizia si inserisce in un dibattito più ampio sulla presenza degli smartphone tra i giovani, con alcune voci che sottolineano come questi dispositivi possano essere strumenti di potenziale pericolo, paragonandoli a sostanze o armi.

Mercoledì scorso, un ragazzo di tredici anni è entrato a scuola con un coltello e ha aggredito la propria insegnante di francese a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Non si è trattato di un gesto impulsivo: il piano era stato costruito nei dettagli, e le parole scritte dal ragazzo nei giorni precedenti lo dimostrano con fredda chiarezza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Mkhitaryan: “Bodo? Abbiamo un altro obiettivo ora: Chivu ci ha dato una cosa che Inzaghi…” Un’attesa durata 12 anni: "E’ una vittoria giusta che ci meritiamo tutti. Abbiamo dato il 110%"BUTI Giubilo del popolo biancoazzurro che ha celebrato la vittoria di Alessandro Fiori con Selvaggia da Clodia dopo 12 anni di attesa.