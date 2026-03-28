‘Nati per disegnare | cosa come perché disegnare con i propri figli’ | laboratorio creativo per bambini

Martedì 31 alle 17 si terrà presso la biblioteca comunale Casa Niccolini di Ferrara un laboratorio creativo intitolato “Nati per disegnare: cosa, come, perché disegnare con i propri figli”. L’evento è rivolto ai genitori e ai bambini e prevede attività di disegno e sperimentazione. L’ingresso è gratuito e l’iniziativa si svolge all’interno degli spazi della biblioteca.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Appuntamento martedì 31 alle 17 alla biblioteca comunale Casa Niccolini di Ferrara con il laboratorio creativo ‘Nati per disegnare: cosa, come, perché disegnare con i propri figli’. Un'occasione per dare libero sfogo alla fantasia e conoscere le potenzialità creative dei bambini. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il gruppo Nati per disegnare, l'Università degli Studi di Ferrara e il Dipartimento di Architettura, è pensata per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. In mostra l'esposizione ‘I colori della natura’ dell'artista Fabiana Bosio: un'esaltazione della potenza creativa dei colori del mondo 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - ‘Nati per disegnare: cosa, come, perché disegnare con i propri figli’: laboratorio creativo per bambini Articoli correlati Collaborazione fra San Giorgio di Nogaro e Ronchis per il laboratorio "Mi piace disegnare"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump La mostra “Mi piace disegnare” dedicata all’opera di Pia Valentinis... Asti, Carnevale green per i bambini: un laboratorio creativo con materiali di recupero.Un fine settimana all'insegna della fantasia e del riuso creativo attende i bambini di Asti. Una raccolta di contenuti su 'Nati per disegnare cosa come perché... Temi più discussi: Nati per disegnare: a Casa Niccolini un laboratorio di disegno creativo per dare libero sfogo alla fantasia dei più piccoli; 'Opere apertissime': alla Bassani un percorso nell'arte contemporanea con Michele Pascarella; John Ternus ha guidato la creazione di iPadOS per migliorare l’hardware del tablet. Nati per disegnare: a Casa Niccolini un laboratorio di disegno creativo per dare libero sfogo alla fantasia dei più piccoliAppuntamento martedì 31 marzo 2026 alle 17:00 alla biblioteca comunale Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara) con il laboratorio creativo Nati per disegnare: cosa, come, perché disegnare con i propr ... cronacacomune.it «Nati per disegnare» il progetto che stimola la creatività dei bambini (e dei genitori)Porte magiche che si trasformano in coloratissime opere d’arte e un kit per piccoli artisti con tutto l’occorrente per disegnare, dipingere, creare. A Forlì, negli spazi ambulatoriali della Pediatria ... corriere.it Nel cuore dei Virunga sono nati due gemelli di gorilla di montagna: è la seconda volta in pochi mesi per una specie in cui eventi simili sono rarissimi. Un segnale importante, ma crescere due piccoli insieme resta una sfida delicata - facebook.com facebook