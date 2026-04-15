Bomba d' acqua a Roma pioggia e grandine improvvisi | decine di strade allagate caduto un albero in Prati

Nel pomeriggio del 15 aprile 2026, Roma ha subito un'improvvisa ondata di maltempo che ha interessato molte zone della città. Una forte pioggia accompagnata da grandine ha provocato allagamenti in diverse strade, mentre in zona Prati un albero si è abbattuto a causa delle condizioni avverse. La perturbazione ha causato disagi e interruzioni nel traffico, con i mezzi di soccorso impegnati in diverse operazioni di intervento.

È tornato il maltempo a Roma. Nel pomeriggio di oggi, 15 aprile 2026, una forte perturbazione si è abbattuta sulla Capitale, portando un violento peggioramento delle condizioni.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bomba d'acqua a Roma, pioggia e grandine improvvisi: decine di strade allagate, caduto un albero in Prati Notizie correlate Maltempo: Roma paralizzata dalla pioggia, strade allagate e albero caduto su autoRoma paralizzata dalla pioggia: strade allagate e traffico in tilt in diverse zone della città. Roma sotto al temporale: pioggia, grandine e strade allagate. Infiltrazioni all’aeroporto di FiumicinoRoma si sveglia sotto alla pioggia e alla grandine in questa giornata di allerta meteo gialla: chicchi imbiancano le strade di Ostia, tuoni e fulmini... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bomba d'acqua tra Vaglio e Tolve, strade invase da fango e detriti; Bomba d'acqua nel Teramano, torna l'incubo frane e strade allagate; Nubifragio a Codroipo: la città resta isolata. Allagamenti in tutta la provincia; San Gordiano: pioggia e vecchie criticità. Bomba d'acqua a Roma, torna il maltempo sulla Capitale: dove e quando pioveràTorna il maltempo su Roma. Dopo giorni di sole, la pioggia sarà la protagonista del pomeriggio di mercoledì 15 aprile. Per ... msn.com Bomba d’acqua a Rimini, video nubifragio Emilia Romagna/ Maltempo in Riviera: grandine e sottopassi allagatiCaos maltempo in Emilia Romagna, bomba d'acqua a Rimini e nubifragi in Riviera: niente feriti ma spiagge, strade e strade travolte. Video e immagini choc BOMBA D’ACQUA SULLA RIVIERA DI RIMINI: DANNI ... ilsussidiario.net TIRAMISU' AL CIOCCOLATO BIANCO è una bomba..! facebook Inviò pacchi bomba alla Spezia e Milano, 62enne patteggia due anni e sei mesi x.com