Cosmo in concerto a Firenze

A Firenze, il musicista annuncia l’uscita del suo nuovo album, intitolato La Fonte, prevista per venerdì 17 aprile. Il disco sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici, distribuito da Columbia Records, Sony Music Italy e 42 Records. L’artista ha in programma un concerto per presentare il progetto, con dettagli sulla data e il luogo ancora da comunicare.

Cosmo presenta La Fonte, il nuovo album in uscita venerdì 17 aprile per Columbia Records Sony Music Italy 42 Records su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici, già disponibile in preorder.Da sempre lontano da definizioni rigide o facilmente incasellabili, Cosmo ha costruito. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: L’alba del 5 luglio con Cosmo: concerto al parco di Ponente La rassegna "Acieloaperto" sbarca al parco di Ponente con il concerto all'alba di CosmoIl festival musicale estivo arriva per la prima volta nel parco di Ponente di Cesenatico, e lo fa con un evento speciale e inedito, il concerto in... michiamanojack - Firenze Roma live RB festival 12/07/2025 (Fucecchio) Temi più discussi: Cosmo, Incanto è il secondo singolo estratto da La fonte; Francesco Cavaliere, messages on paper airplanes (concerto per voci e celesta); Il ritorno di Cosmo: La Fonte fuori il 17 aprile; Taranto, Medimex26: iniziata la prevendita per i concerti. Cosmo rassicura tutti dopo la caduta al Concerto del 1° Maggio: Tranquilli, sono indistruttibileQuello di Cosmo è stato di sicuro il fuori programma più rock del Concerto del 1° Maggio di Roma. L’artista di Ivrea, reduce dal lancio del suo terzo album da solista Cosmotronic (pubblicato a gennaio ... 105.net Niccolò Fabi in concerto al Forte di Bard per Aosta Classica(ANSA) - AOSTA, 01 APR - Si arricchisce il programma di Aosta Classica al Forte di Bard 2026, che annuncia il sesto appuntamento della rassegna musicale estiva. Dopo gli spettacoli già annunciati di C ... msn.com Cosmo (musica) - facebook.com facebook