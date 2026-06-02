Così destra e sinistra disonorano la Festa della Repubblica

La Festa della Repubblica, celebrata ogni anno il 2 giugno, non è tra le festività più sentite nel paese. La ricorrenza commemora la nascita dello Stato democratico, approvata tramite referendum nel 1946, dopo un conflitto civile, una guerra mondiale e vent’anni di regime fascista. Tuttavia, vengono spesso ignorate le occasioni ufficiali e le cerimonie pubbliche, lasciando spazio a celebrazioni meno partecipate e a un coinvolgimento limitato da parte della popolazione.

La Festa della Repubblica non è tra le feste più sentite del nostro paese, malgrado sia la celebrazione della nascita della forma di Stato democratica grazie al referendum istituzionale del 1946 e dopo una guerra civile, una guerra mondiale e vent’anni di dittatura fascista. Sono trascorsi ottant’anni da quel preciso momento in cui l’Italia post totalitaria si divise in due, con il 54 per cento degli italiani che scelse di abbandonare la monarchia. La Repubblica nacque con l’opposizione di quasi undici milioni di concittadini, in gran parte monarchici e fascisti, ma non solo, e dunque il 2 giugno per gran parte degli italiani non è mai stata una data da festeggiare con particolare entusiasmo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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