Così Cerno smaschera la sinistra islamista e dà un consiglio alla destra | Sii te stessa basta con i … sì ma…
Questa mattina il direttore de il Giornale, Tommaso Cerno, è intervenuto su Radio Libertà per commentare con il direttore Giovanni Sallusti i principali elementi della discussione politica degli ultimi giorni, che passano necessariamente dai fatti di Modena, sviscerati ancora dal direttore Cerno nel suo editoriale odierno. Una settimana fa, infatti, Salim El Koudri si è lanciato a folle velocità nella zona pedonale della via Emilia con l’obiettivo di falciare quanti più pedoni possibile. Per il direttore, nell’attuale dimensione politica, si fa di tutto per ignorare la gravità dell'islamismo, nel disperato tentativo di incasellare ogni cosa pur di far finta che il problema non esista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La battuta di Provenzano (PD) a Porta a porta fa infuriare Vespa - RTL 102.5
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