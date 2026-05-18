Vivo per miracolo Pensavo l' auto mi sfilasse accanto ma invece mi ha preso in pieno Ho visto le persone volare in aria VIDEO

Una persona ha raccontato di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale in cui un'auto l'ha colpita frontalmente, causando un impatto violento. Ha descritto di aver visto alcune persone volare in aria e di sentirsi fortunata per essere rimasta illesa, seppur con dolore alle braccia. La vittima ha aggiunto di aver avvertito una sensazione di aghi conficcati nelle braccia, ma i medici le hanno detto che il dolore dovrebbe scomparire nel tempo.

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