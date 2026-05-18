Vivo per miracolo Pensavo l' auto mi sfilasse accanto ma invece mi ha preso in pieno Ho visto le persone volare in aria VIDEO
Una persona ha raccontato di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale in cui un'auto l'ha colpita frontalmente, causando un impatto violento. Ha descritto di aver visto alcune persone volare in aria e di sentirsi fortunata per essere rimasta illesa, seppur con dolore alle braccia. La vittima ha aggiunto di aver avvertito una sensazione di aghi conficcati nelle braccia, ma i medici le hanno detto che il dolore dovrebbe scomparire nel tempo.
"Come mi sento? L'unico dolore fisico che provo è la sensazione di avere degli aghi conficcati nelle braccia, ma i medici mi hanno assicurato passerà. Mi ritengo fortunato perché potrei non essere qui. Sto per diventare nonno per la terza volta, l'ho detto anche al Presidente Mattarella. Ed è la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Modena sotto shock: “Ho visto persone volare in aria, una scena terribile” | FOTO e VIDEO
Leggi anche: Modena, uomo in auto falcia pedoni. Testimoni: «Andava a 100 all'ora, le persone volavano». L'uomo accoltellato: «Mi ha preso al cuore e alla testa, poi l'ho neutralizzato»