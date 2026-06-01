Il fumettista di Charlie Hebdo sopravvissuto alla strage di Parigi ha raccontato come sia riuscito a uscire illeso dall’attacco. La sua presenza al Coconino Festival di Ravenna, annunciata tra gli ospiti, ha attirato l’attenzione. La sua testimonianza si concentra sulla fuga e sulla modalità in cui è scampato alla violenza. La notizia ha fatto il giro del festival, suscitando interesse tra i partecipanti. La sua presenza ha rappresentato un momento di riflessione sulla sicurezza e sulla libertà di espressione.

Ravenna, 1 giugno 2026 – Qualcuno lo aveva immaginato, altri lo sapevano, altri ancora lo avevano sperato, intuendo che l’ospite a sorpresa del Coconino Festival, sarebbe stato uno degli autori in mostra. E infatti, ieri sera, al Mar, è arrivato Luz, nome d’arte di Renald Luzier, fumettista francese scampato casualmente nel 2015 all’attentato alla rivista satirica Charlie Hebdo. L’autore, che per anni ha vissuto sotto protezione, non è stato annunciato ufficialmente nel programma del Coconino Festival per motivi di sicurezza. Nell’incontro ravennate, condotto dalla scrittrice Elena Stancanelli, ha parlato del suo ultimo lavoro, ‘ Due ragazze nude ’, graphic novel sull’arte, sulla censura, sulla libertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luz, il fumettista di Charlie Hebdo sopravvissuto: “Così sono scampato alla strage di Parigi”

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