Cosenza braccianti uccisi | ci sono due fermi

Due persone sono state messe sotto fermo nell’ambito delle indagini sulla strage di Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti pakistani sono rimasti uccisi dopo che un minivan in fiamme li ha coinvolti. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le cause dell’incendio e il collegamento tra le due persone fermate e l’incidente. La scena del rogo è stata sottoposta a sequestro, mentre proseguono le verifiche sui moventi.

Svolta nelle indagini sulla strage di Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti pakistani sono rimasti carbonizzati all’interno di un minivan in fiamme. Le autorità hanno fermato due persone con l’accusa di omicidio plurimo, ritenendole responsabili dell’eccidio avvenuto presso una stazione di servizio sulla statale 106. La svolta dalle telecamere di videosorveglianza. A incastrare i presunti responsabili è stato un video registrato dalle telecamere di sorveglianza dell’area di servizio, documento che gli inquirenti hanno scandagliato in profondità. Il filmato mostra quella che è stata definita una vera e propria “trappola... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Omicidio a Cosenza: il 48enne Luca Carbone ucciso a colpi di pistola

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Due fermi per i braccianti carbonizzati a Cosenza: «Li hanno bruciati vivi»Due uomini pakistani sono stati fermati con l’accusa di aver ucciso quattro loro connazionali a Cosenza.

Cosa sappiamo dei quattro braccianti uccisi e bruciati vicino a CosenzaLa procura sta ancora indagando sull’identità di quattro braccianti trovati uccisi e bruciati vicino a Cosenza.

Temi più discussi: La strage dei braccianti pakistani, uccisi in auto e poi dati alle fiamme. Fermate due persone; Cosenza, 4 cadaveri di migranti trovati in auto sulla statale 106. Si indaga per omicidio; Sono stati uccisi i braccianti trovati carbonizzati in auto in Calabria Due sospettati in questura; Braccianti pakistani uccisi e dati alle fiamme ad Amendolara, la pista del regolamento di conti tra gruppi di immigrati.

Intanto quattro braccianti pakistani sono stati ritrovati carbonizzati in un van sulla Ss Jonica in provincia di Cosenza. Chi li ha uccisi in questo modo terribile e perché? x.com

Cosenza, 2 fermi per l’omicidio dei braccianti carbonizzati ad Amendolara: incastrati dalle telecamereDue uomini sono stati fermati per omicidio plurimo aggravato di quattro persone trovate senza vita in un'auto carbonizzata ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Le vittime son ... fanpage.it

Cosenza, quattro braccianti pakistani bruciati vivi in auto: due fermi per omicidioLeggi su Sky TG24 l'articolo Cosenza, quattro braccianti pakistani bruciati vivi in auto: due fermi per omicidio ... tg24.sky.it