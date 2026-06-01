Cosenza ritrovati 4 cadaveri carbonizzati in un auto in fiamme in un distributore sulla statale 106 ad Amendolara - VIDEO

Notizia in breve

Quattro corpi carbonizzati sono stati trovati all’interno di un’auto incendiata in un distributore sulla statale 106, in provincia di Cosenza. Le vittime sarebbero migranti, secondo le prime ricostruzioni. Gli investigatori hanno escluso l’ipotesi di incidente e stanno conducendo accertamenti per determinare le cause dell’incendio e l’identità delle persone coinvolte. La scena si trova in un’area di servizio sulla strada statale.