Cosenza ritrovati 4 cadaveri carbonizzati in un auto in fiamme in un distributore sulla statale 106 ad Amendolara - VIDEO
Quattro corpi carbonizzati sono stati trovati all’interno di un’auto incendiata in un distributore sulla statale 106, in provincia di Cosenza. Le vittime sarebbero migranti, secondo le prime ricostruzioni. Gli investigatori hanno escluso l’ipotesi di incidente e stanno conducendo accertamenti per determinare le cause dell’incendio e l’identità delle persone coinvolte. La scena si trova in un’area di servizio sulla strada statale.
Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sarebbero quattro migranti e l’ipotesi dell’incidente sarebbe stata esclusa dagli investigatori I corpi carbonizzati di quattro persone sono stati ritrovati all’interno di un’auto in provincia di Cosenza. Il veicolo, un minivan monovolume, era fermo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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