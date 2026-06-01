Per il giorno della Festa della Repubblica, sono stati predisposti dispositivi di traffico specifici per gestire l’afflusso di veicoli. Questi provvedimenti riguardano anche eventi come il Premio Strega e la Festa dell’Ambiente, che si svolgono nello stesso periodo. Le misure sono state adottate per regolare la circolazione e garantire la sicurezza durante le celebrazioni, in coincidenza con l’80° anniversario dell’istituzione della Repubblica.

Nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno invece, a partire dalle ore 18:30, presso il Teatro Romano, si terrà la cerimonia di proclamazione dei finalisti dell’edizione 2026 del Premio Strega. Per l’occasione, già dalle ore 8:30 le aree di piazza Ponzio Telesino e via Port’Arsa adiacenti il Teatro Romano saranno interdette alla sosta, mentre la chiusura al traffico veicolare di via Parrocchia Nuova, via Port’Arsa (in ingresso da via Carlo Torre) e via Bosco Lucarelli nel solo tratto compreso tra l’incrocio con Largo Triggio e l’incrocio con via Porta Nuova, sarà attuata nel primo pomeriggio a partire dalle ore 14:30. Infine, giovedì 4 giugno, in mattinata, presso la villa comunale, si terrà l’edizione 2026 della Festa dell’Ambiente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Varati i dispositivi del traffico per la Festa della Repubblica, il Premio Strega e la Festa dell’Ambiente

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