Varati i dispositivi del traffico per la Festa della Repubblica il Premio Strega e la Festa dell’Ambiente

Da anteprima24.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per il giorno della Festa della Repubblica, sono stati predisposti dispositivi di traffico specifici per gestire l’afflusso di veicoli. Questi provvedimenti riguardano anche eventi come il Premio Strega e la Festa dell’Ambiente, che si svolgono nello stesso periodo. Le misure sono state adottate per regolare la circolazione e garantire la sicurezza durante le celebrazioni, in coincidenza con l’80° anniversario dell’istituzione della Repubblica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno invece, a partire dalle ore 18:30, presso il Teatro Romano, si terrà la cerimonia di proclamazione dei finalisti dell’edizione 2026 del Premio Strega. Per l’occasione, già dalle ore 8:30 le aree di piazza Ponzio Telesino e via Port’Arsa adiacenti il Teatro Romano saranno interdette alla sosta, mentre la chiusura al traffico veicolare di via Parrocchia Nuova, via Port’Arsa (in ingresso da via Carlo Torre) e via Bosco Lucarelli nel solo tratto compreso tra l’incrocio con Largo Triggio e l’incrocio con via Porta Nuova, sarà attuata nel primo pomeriggio a partire dalle ore 14:30. Infine, giovedì 4 giugno, in mattinata, presso la villa comunale, si terrà l’edizione 2026 della Festa dell’Ambiente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

varati i dispositivi del traffico per la festa della repubblica il premio strega e la festa dell8217ambiente
© Anteprima24.it - Varati i dispositivi del traffico per la Festa della Repubblica, il Premio Strega e la Festa dell’Ambiente
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Terni, trentunesima edizione della ‘Festa dell’Albero’: “Dedizione, conoscenza della natura e profondo rispetto dell’ambiente”A Terni si tiene la trentunesima edizione della ‘Festa dell’Albero’, un evento promosso dall’associazione Myricae.

Leggi anche: Celebrazioni della Festa della Repubblica a Falconara, in programma la consegna del "Falchetto d'Oro"

festa della repubblica varati i dispositivi delFesta per gli 80 anni della Repubblica a Milano: dall'alzabandiera alle visite Fai (e concerti per tutti)Il capoluogo lombardo celebra l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica: dall'alzabandiera in Duomo alle visite guidate con il FAI, fino ai concerti e alla diretta a Palazzo Reale. Il pr ... milanotoday.it

Festa 2 giugno, Mattarella: La Repubblica nacque da un corale esercizio di democraziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Festa 2 giugno, Mattarella: 'La Repubblica nacque da un corale esercizio di democrazia' ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web