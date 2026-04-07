Stasera su Sky Cinema e NOW è prevista una serata dedicata a diversi generi, dalla commedia all’azione. Alle 21 su Sky Cinema Uno HD va in onda il film

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Dalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva Delivery Man, commedia con Vince Vaughn che parte da un’idea surreale per costruire una storia sorprendentemente umana. Un uomo qualunque scopre che, anni prima, le sue donazioni anonime alla banca del seme hanno dato vita a centinaia di figli, molti dei quali ora vogliono conoscere la sua identità. Tra situazioni paradossali e momenti più intimi, il film gioca sul tema della responsabilità e della maturità. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) va in onda The Mauritanian, intenso legal drama con Jodie Foster e Tahar Rahim, ispirato a una storia vera. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 7 Aprile 2026 - Delivery Man

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