Hantavirus cosa sappiamo dei quattro possibili contatti rientrati in Italia | In quarantena ma senza sintomi
Quattro persone sono arrivate in Italia dopo aver perso un volo internazionale, e sono state messe in quarantena. Questi individui non presentano sintomi associati all’hantavirus. Le autorità sanitarie hanno attivato i protocolli di sorveglianza, mentre si attende l’esito di eventuali esami clinici. La donna olandese deceduta poco dopo il volo aveva contratto il virus, ma i quattro rientri sono attualmente asintomatici.
Sono scattati i protocolli di sanitaria sorveglianza per le quattro persone rientrate in Italia dopo aver perso il volo KLM dove era presente anche la donna olandese deceduta poco dopo a causa dell'hantavirus. I quattro possibili contatti sono monitorati e sotto sorveglianza, ma non presentano sintomi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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