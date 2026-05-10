Hantavirus cosa sappiamo dei quattro possibili contatti rientrati in Italia | In quarantena ma senza sintomi

Quattro persone sono arrivate in Italia dopo aver perso un volo internazionale, e sono state messe in quarantena. Questi individui non presentano sintomi associati all’hantavirus. Le autorità sanitarie hanno attivato i protocolli di sorveglianza, mentre si attende l’esito di eventuali esami clinici. La donna olandese deceduta poco dopo il volo aveva contratto il virus, ma i quattro rientri sono attualmente asintomatici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui