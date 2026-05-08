Rubio incontra Meloni | possibile ricucitura tra Stati Uniti e Italia?

Da ildifforme.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Segretario di Stato americano ha incontrato la Presidente del Consiglio italiano a Palazzo Chigi. Durante l'incontro sono state discusse questioni legate allo stretto di Hormuz e al Libano. La visita si inserisce in un percorso di dialogo tra i due paesi, senza indicare decisioni definitive o accordi ufficiali. L'incontro fa parte di una serie di appuntamenti tra rappresentanti americani e italiani.

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La Presidente del Consiglio accoglie il Segretario di Stato americano a Palazzo Chigi; al centro dell'incontro ci saranno le questioni legate a Hormuz e al Libano La visita diMarco Rubio, segretario di Stato americano, è stata definita da fonti governative italiane come “di cortesia“. Tuttavia, appare evidente che l’incontro rappresenti anche un’opportunità per ricucire un rapporto bilaterale parzialmente deterioratonegli ultimi giorni, complice una serie di attacchi provenienti dall’ex presidente americanoDonald Trump. Oggi alle 11:30, Rubio sarà ricevuto aPalazzo Chigidalla presidente del Consiglio,Giorgia Meloni, per unfaccia a facciaparticolarmente atteso.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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