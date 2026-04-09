Agli alleati si dice di no | Giorgia Meloni sfida gli Stati Uniti sulla guerra in Iran e blinda il governo alla Camera

Durante un intervento in Parlamento, la premier ha affermato che il governo comunica chiaramente agli alleati quando ci sono disaccordi, riferendosi alla posizione italiana sulla situazione in Iran e sulla guerra in corso. La sua dichiarazione è arrivata nel contesto di un’informativa urgente, durante la quale ha anche assicurato il sostegno compatto alla maggioranza per mantenere la stabilità del governo. La discussione si è incentrata sulle risposte ufficiali alle questioni internazionali.

“Agli alleati si dice con chiarezza quando non si è d’accordo”. Le parole della premier Giorgia Meloni sono risuonate questa mattina nell’Aula della Camera, nel corso dell’informativa urgente sull’azione del governo. Tre le tematiche principali emerse nel lungo intervento della presidente del Consiglio: la guerra scatenata in Medio Oriente da Stati Uniti ed Israele contro l’Iran; la questione dell’energia; il post referendum sulla giustizia. (ANSA FOTO) – Notizie.com Meloni è partita proprio dal conflitto in Medio Oriente, sottolineando che la guerra in Iran è stata un’operazione “che l’Italia non ha condiviso e a cui non ha partecipato”. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - “Agli alleati si dice di no”: Giorgia Meloni sfida gli Stati Uniti sulla guerra in Iran e blinda il governo alla Camera Difesa a mosaico e "scudo" sui siti nucleari: così l'Iran si prepara alla guerra con gli Stati UnitiI segnali di una possibile imminente operazione militare degli Stati Uniti in Iran si moltiplicano di ora in ora. Guerra in Iran, gli Stati Uniti revocano le sanzioni sulla vendita di petrolio russoGli Stati Uniti hanno autorizzato in via temporanea la vendita di petrolio russo già immagazzinato su navi cisterna, introducendo una limitata... Temi più discussi: Meloni, doppio segnale agli avversari ma anche agli alleati; La fine della politica dello struzzo per l’Ue?; Legge elettorale, Meloni tratta con il Pd; Missione di Meloni nel Golfo, tappe e motivi della trasferta lampo. Meloni in Parlamento: In Iran vicini a punto di non ritorno. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it Quel doppio segnale di Giorgia agli avversari, ma anche agli alleatiIl doppio segnale di Giorgia Meloni, con la missione nel Golfo per il petrolio e la nomina di Mazzi al posto della Santanchè che di fatto chiude ogni possibile ipotesi di ... ilmattino.it Una foto di 7 anni fa, emersa da un’inchiesta di Report e ripresa da diversi quotidiani, mostra Giorgia Meloni insieme a Gioacchino Amico, indicato come presunto referente del clan senese. Serve chiarezza, senza giri di parole: Giorgia Meloni adesso spieghi i - facebook.com facebook Giorgia Meloni oggi in Parlamento, parte la "Fase 2": elezioni anticipate e gli attacchi in Libano al centro dell'informativa x.com