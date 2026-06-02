Cortona s’accende de fumetti e maschere | oh qui c’è da perdere la testa!

Da lortica.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 5 al 7 giugno 2026, Cortona ospiterà la nuova edizione di Cortona Comics, evento che trasforma la città in un grande spettacolo dedicato a fumetti, giochi e spettacoli. Durante la manifestazione, le strade si riempiranno di maschere e personaggi in costume, con attività che coinvolgono i partecipanti in esperienze dirette tra esposizioni e intrattenimento. La manifestazione si svolgerà nel centro storico, attirando visitatori e appassionati del settore.

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Oh ragà, segnatevelo bene: dal 5 al 7 giugno 2026 Cortona Comics 2026 trasforma Cortona in un gran casino. ma de quelli belli! Altro che fiera normale: qui se gira, se sbircia, se vive proprio in mezzo a fumetti, giochi e spettacoli. Praticamente entri e non capisci più dove finisce la realtà e dove inizia la fantasia. Il tema? “Identità Segrete”. E già qui capisci che ognuno pò fa’ un po’ come gni pare: el timido diventa supereroe, er serio se scioglie, e pure quello che un sa disegnare se mette lì a fa’ scarabocchi come fosse un artista. Il botto grosso arriva venerdì sera: concerto de Tony Pitony allo stadio. Uno spettacolo mezzo concerto mezzo teatro, roba che non sai mai che succede dopo. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Cortona s’accende de fumetti e maschere: oh, qui c’è da perdere la testa!
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