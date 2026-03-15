La vita di Vasco Rossi raccontata in una raccolta a fumetti da non perdere

Vasco Rossi, noto cantautore italiano, è protagonista di una nuova biografia a fumetti pubblicata in tre volumi. La serie è stata realizzata da Sergio Bonelli, che ha deciso di continuare la collaborazione con il musicista. La raccolta ripercorre la vita e la carriera di Vasco Rossi attraverso illustrazioni e narrazione grafica. La pubblicazione rappresenta un nuovo modo di raccontare la figura del cantante.

Sergio Bonelli decide di continuare la sua collaborazione con il grandissimo Vasco Rossi, realiazzando una biografia a fumetto del grande musicista, diviso in tre volumi. Vasco – La rabbia giovane -©Sergio Bonelli Dopo il successo della collaborazione su Dylan Dog, Sergio Bonelli Editore torna a lavorare accanto a uno degli artisti italiani più amati di sempre: VASCO ROSSI. Arriverà infatti in libreria e fumetteria a partire dal 19 maggio VASCO – LA RABBIA GIOVANE, prima uscita del nuovo progetto editoriale VASCO. UNA FAVOLA LUNGA UNA VITA, dedicato al rocker di Zocca. Il progetto si articola in tre volumi a colori, ciascuno di cento pagine, che ripercorrono la vita e la carriera di Vasco attraverso una narrazione a fumetti intensa, evocativa e profondamente umana. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - La vita di Vasco Rossi raccontata in una raccolta a fumetti da non perdere Articoli correlati Vasco Rossi, 74 anni: dal rock ai fumetti, una vita “a gonfie vele” tra musica e nuove avventure creative.Vasco Rossi compie 74 anni, un traguardo celebrato oggi, 7 febbraio 2026, con un video animato sui social media che lo vede protagonista di una... Vasco Rossi diventa un fumetto, l’annuncio che emoziona i fan: “Una favola lunga una vita”Bologna, 31 gennaio 2026 - Vasco Rossi a fumetti: l'annuncio arriva su Instagram direttamente dal Komandante. COME HA RAGGIUNTO QUEL SUCCESSO SPROPOSITATO | Filo Rosso Una raccolta di contenuti su Vasco Rossi Temi più discussi: Vasco Rossi: una favola lunga una vita!; Vasco Rossi: La mia ennesima sfida: ho firmato il menabò dopo l'incontro con i fan; Vasco Rossi: l’anteprima planetaria del fumetto sulla sua vita e sulla sua musica; Bonelli pubblica la biografia a fumetti di Vasco Rossi in tre volumi. SBE pubblica una trilogia a fumetti ispirata alla vita di Vasco RossiDal 19 maggio 2026 arriva in libreria e fumetteria il primo di tre volumi dedicati a uno degli più famosi cantanti italiani. lospaziobianco.it La biografia di Vasco Rossi in tre volumi a fumetti: testi della sanfeliciana Barbara BaraldiSAN FELICE SUL PANARO - Nuova importante avventura per la sanfeliciana Barbara Baraldi, già curatrice e sceneggiatrice di Dylan Dog: si è, infatti, occupata di scrivere i testi per la biografia di Vas ... sulpanaro.net Canzoni dimenticate. . Una canzone per te... Vasco Rossi facebook