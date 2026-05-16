salone del libro 2026 i fumetti in anteprima da non perdere assolutamente

Dal 14 al 18 maggio, il Salone del Libro si svolge al Lingotto di Torino, con un’ampia esposizione di fumetti provenienti da diversi settori. Tra le novità presentate ci sono manga, graphic novel, titoli Disney, pubblicazioni Bonelli e opere di autori indipendenti. Le anteprime si concentrano principalmente sulle novità editoriali che saranno disponibili a breve sul mercato. L’evento attira appassionati e professionisti del settore, offrendo l’opportunità di scoprire le ultime uscite e tendenze nel mondo dei fumetti.

Torino - Dal 14 al 18 maggio, Torino ospita le principali novità a fumetti: manga, graphic novel, Disney, Bonelli e titoli d’autore arrivano in anteprima al Lingotto. Il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 si conferma anche quest’anno uno degli appuntamenti più rilevanti per il mondo del fumetto. La manifestazione, in programma dal 14 al 18 maggio negli spazi di Lingotto Fiere, non sarà soltanto una vetrina per narrativa, saggistica ed editoria tradizionale, ma anche un punto d’incontro per lettori, autori e case editrici legate alla nona arte. Negli ultimi anni il fumetto ha assunto un ruolo sempre più centrale all’interno del Salone, tra incontri, firmacopie, presentazioni e uscite speciali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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