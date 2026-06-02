Cortellesi celebra la Repubblica ricordando la staffetta partigiana ‘Mimma’ | Fucilata per la nostra libertà

Notizia in breve

Durante una cerimonia, un’attrice ha ricordato la staffetta partigiana nota come ‘Mimma’, uccisa con una fucilata durante la Resistenza. La celebrazione ha incluso un breve discorso sulla sua morte, avvenuta nel contesto della lotta per la libertà. Non sono stati forniti dettagli sul luogo o sulla data esatta dell’evento. La commemorazione si è svolta davanti a un pubblico di cittadini e rappresentanti istituzionali.