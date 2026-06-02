Cortellesi celebra la Repubblica ricordando la staffetta partigiana ‘Mimma’ | Fucilata per la nostra libertà
Durante una cerimonia, un’attrice ha ricordato la staffetta partigiana nota come ‘Mimma’, uccisa con una fucilata durante la Resistenza. La celebrazione ha incluso un breve discorso sulla sua morte, avvenuta nel contesto della lotta per la libertà. Non sono stati forniti dettagli sul luogo o sulla data esatta dell’evento. La commemorazione si è svolta davanti a un pubblico di cittadini e rappresentanti istituzionali.
(Adnkronos) – La Repubblica ''nacque dalla lotta partigiana degli uomini e delle donne della Resistenza, nacque da una scheda piegata in una cabina elettorale, un gesto semplice ma insieme rivoluzionario, dal voto di un popolo che usciva stremato dalla guerra, dalla dittatura, dalla fame e dal lutto e nacque, per la prima volta, anche dal. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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