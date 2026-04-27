Selva Candida il parco di via Nosate intitolato a Ondina Peteani la prima staffetta partigiana

Domenica 26 aprile, a Selva Candida, il parco di via Nosate è stato intitolato a Ondina Peteani, riconosciuta come la prima staffetta partigiana della Resistenza. L’evento si inserisce nelle celebrazioni per la Festa della Liberazione. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che hanno assistito all’intitolazione nel rispetto delle tradizioni commemorative. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative anti-Covid.

Domenica 26 aprile a Selva Candida il parco di via Nosate è stato intitolato a Ondina Peteani prima staffetta partigiana della Resistenza continuando così le celebrazioni per la Festa della Liberazione. “Abbiamo intitolato il Parco di via Nosate a Ondina Peteani: prima staffetta partigiana della.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Nato il parco intitolato a Luisa Prioli, staffetta partigiana della Resistenza che rischiò la vita nella lotta al nazifascismoHa rischiato la propria vita per liberare la sua città e il suo Paese dall’oppressione nazifascista. Leggi anche: "È bello vivere liberi!": la storia di Ondina Peteani arriva a teatro con Marta Cuscunà Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Sito Istituzionale | Gli eventi per la Festa della Liberazione al Municipio XIV. Selva Candida rinasce con il nuovo quartiere di Roma NordRoma, 13 dic. (askanews) - Taglio del nastro nell'area di cantiere in Via Selva Candida a segnare l'avvio dei lavori del Progetto Roma Nord di CMB. Un progetto di rigenerazione urbana che sorgerà nell ... quotidiano.net Progetto polo civico Selva Candida, scoppia la polemica: Degenerazione ambientaleLa cultura che distrugge la natura non è cultura. Questo è lo slogan con cui l’associazione Il mio Amico Albero Parco Salerno contesta e critica il progetto che vedrà nascere a Selva Candida un ... romatoday.it