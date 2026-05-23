San Lazzaro intitola la sala del consiglio alla staffetta partigiana Maria Mascagna

Il Comune di San Lazzaro ha dedicato la sala del Consiglio comunale a Maria Mascagna, staffetta partigiana, in occasione degli ottant’anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne. La cerimonia si è svolta nel giorno della celebrazione di questo anniversario. La scelta di intitolare lo spazio pubblico a Mascagna si inserisce nelle commemorazioni di quegli eventi storici.

Nel giorno della celebrazione per gli ottant’anni della conquista del diritto di voto da parte delle donne, il Comune di San Lazzaro ha intitolato la sala del Consiglio comunale a Maria Mascagna. Mascagna, morta nel 2008, è stata una staffetta partigiana e anche la prima donna a entrare in giunta. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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