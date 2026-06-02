Da 25 anni, la Corte Crivelli è un punto di riferimento per gli anziani, offrendo assistenza e socializzazione. La struttura viene vista da molti come una seconda casa, un luogo di incontro e di supporto per affrontare le sfide quotidiane. Le persone che frequentano la struttura trovano un ambiente familiare, dove condividere momenti di compagnia e ricevere aiuto pratico. La sede continua a essere un punto di riferimento per la comunità locale.

C’è chi la considera una seconda casa, chi un posto dove ritrovare amicizie e compagnia, chi invece un aiuto prezioso per affrontare la quotidianità. Da 25 anni Corte Crivelli è tutto questo e molto di più per decine di anziani e per le loro famiglie. Un punto di riferimento nel tessuto sociale di Vimercate. La festa per il venticinquesimo anniversario del Centro diurno anziani di Oreno ha riunito ospiti, operatori, volontari e amministratori in un momento di condivisione e memoria. La storia di Corte Crivelli affonda le radici in un luogo pieno di significato. L’edificio che la ospita, infatti, in via Scotti era l’antico convento dei Padri Cappuccini, trasformato grazie a un progetto che ha saputo coniugare recupero del patrimonio storico e risposta ai bisogni della comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corte Crivelli, da 25 anni in prima linea per gli anziani

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