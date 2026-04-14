Serino | carabinieri in prima linea per la prevenzione delle truffe agli anziani
I carabinieri della provincia di Avellino continuano a organizzare incontri per sensibilizzare i cittadini, con un’attenzione particolare agli anziani, sul problema delle truffe. Le iniziative mirano a fornire informazioni pratiche e a prevenire tentativi di raggiro. Le riunioni si svolgono regolarmente sul territorio e coinvolgono residenti e rappresentanti di associazioni locali. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza rispetto a comportamenti rischiosi e metodi utilizzati dai truffatori.
Proseguono gli incontri organizzati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino finalizzati a sensibilizzare i cittadini, in particolare le persone anziane, sul fenomeno delle truffe.Collaborazione e intervento tempestivo: l’efficacia delle segnalazioniRecenti episodi verificatisi in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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