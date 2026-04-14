Serino | carabinieri in prima linea per la prevenzione delle truffe agli anziani

I carabinieri della provincia di Avellino continuano a organizzare incontri per sensibilizzare i cittadini, con un’attenzione particolare agli anziani, sul problema delle truffe. Le iniziative mirano a fornire informazioni pratiche e a prevenire tentativi di raggiro. Le riunioni si svolgono regolarmente sul territorio e coinvolgono residenti e rappresentanti di associazioni locali. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza rispetto a comportamenti rischiosi e metodi utilizzati dai truffatori.